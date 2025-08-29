La Voz Argentina: Lali Espósito deslumbra con sus looks y prendas en el reality de Telefe

En plena gala de La Voz Argentina, Lali Espósito se robó todas las miradas al mostrarse sensual y divertida a la vez.

La intérprete de Disciplina siempre atenta a la moda, elige sus prendas de acuerdo a la moda, a las tendencias y a lo que ella misma quiere comunicar con su estilo.

Informal, rockera, con plumas o transparencias la mediática siempre da qué hablar luego de la emisión de cada programa del canal de las pelotas.

En los últimos días también fue noticia por sus imitaciones a colegas de la música. Primero apareció con un look idéntico al de Luck Ra, personaje que interpretó durante toda la emisión, y más tarde se animó a parodiar a Ale Sergi de Miranda!, aunque en esa ocasión solo por unos segundos.

Entre risas, la cantante adelantó que en próximas emisiones planea imitar a Juliana Gattas, generando expectativa sobre qué ocurrencias traerá al escenario en las próximas galas.