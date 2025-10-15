La Voz Argentina: los fundamentos del papelón más grande del año

El esperado final de La Voz Argentina (Telefe) de este año terminó con una fuerte polémica por no haber salido en vivo, como es tradición en el formato. En una decisión que le restó emoción y credibilidad para la audiencia, el canal optó por dividir la final en dos días y emitirla grabada. Incluso, solo se conoció al aire el nombre del ganador, mientras que el resto de los puestos se anunciaron únicamente en redes sociales, sin revelar los porcentajes de votación.

Occhiato: "Fue por la agenda de los jurados"

El conductor del reality, Nico Occhiato, salió a dar explicaciones ante las duras críticas del público en las redes sociales. En su programa Nadie Dice Nada (Luzu), el lunes 13 de octubre, detalló las razones del polémico cierre.

"Nunca es así la final de La Voz, pero el canal tenía la necesidad de que el programa estuviera un mes más. Entonces, en esa necesidad, la agenda de todos los jurados no daban para que ayer podamos estar en vivo. La final debería haber sido hace un mes, entonces sucedió eso", manifestó Occhiato, apuntando directamente a una extensión del ciclo y la incompatibilidad de agendas.

El conductor también se refirió a las críticas de los espectadores por la escasa emoción que se vio en pantalla: "Lo cuento para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Porque para que ese programa salga al aire, de verdad es una producción de la concha de la lora porque es un programón y fue un éxito de punta a punta y fue espectacular. Se grabó cuatro veces, por eso la poca emoción".

Occhiato incluso reveló una curiosidad de la grabación, asegurando que no pudieron tirar papelitos de festejo en el estudio debido al tiempo que tardaban en limpiar el escenario cada vez que debían filmar un nuevo posible final con un ganador diferente.

La reacción del campeón

El talent show musical se despidió de la pantalla consagrando a Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, como el nuevo ganador del concurso a través del voto de la gente. El coach Luck Ra se convirtió, en su primera participación, en el vencedor de La Voz Argentina 2025.

Tras su consagración, el joven rompió el silencio en diálogo con Diego Poggi y compartió sus primeras sensaciones: "Es una locura, no caigo, yo creo que están celebrando todos y yo estoy perdido en el espacio", comenzó el cantante. "Estoy muy feliz, siento mucha alegría por lo que me está pasando y por la gente que me estuvo apoyando que lo pedía un montón".

Sobre el proceso, Behringer intentó minimizar el impacto del deslucido final: "Siento que el mayor premio es el proceso. Todo lo que aprendés ahí... Ganamos todos", y cerró con una referencia a las múltiples grabaciones: "Yo estaba con tantas emociones que no pasaba ninguna, en un momento dije 'una emoción más y colapsó', intenté no llorar".

El ganador de La Voz Argentina se llevó un premio de 70 millones de pesos, un Volkswagen T-Cross 0 km y un contrato discográfico con Universal Music.

Los otros puestos

En pocos minutos, las redes oficiales del programa revelaron cómo quedaron los demás finalistas: