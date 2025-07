La Voz Argentina: noche de batallas y un protagonista local

Este lunes 28 de julio por la noche, La Voz Argentina inicia una nueva y decisiva etapa: Las Batallas. El exitoso reality musical de Telefe, ahora bajo la conducción de Nicolás Occhiato, enfrentará a los participantes que fueron seleccionados por los coaches durante las “Audiciones a ciegas”.

En esta instancia, los concursantes se medirán en duelos de canto y, tras cada enfrentamiento, uno de ellos será eliminado por decisión de los jurados.

Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito contarán con la colaboración de artistas invitados que los acompañarán como asesores en esta fase del programa. Yami Safdie apoyará a La Sole, mientras que Miranda! trabajará junto a Valeria Lynch. Por su parte, Luck Ra tendrá como aliada a su pareja, la cantante urbana La Joaqui, y Lali contará con la mirada del rockero Dillom. Si bien estos artistas invitados participarán activamente en la preparación de los participantes, la decisión final sobre quién continúa en competencia recaerá exclusivamente en los coaches titulares.

En la previa del arranque de esta etapa, Occhiato explicó en detalle cómo funcionarán las batallas y presentó una novedad: las denominadas “batallas abiertas”. Según explicó el conductor, si en un enfrentamiento los coaches consideran que ambos concursantes merecen seguir, pueden permitir que los dos avancen. Sin embargo, esto deberá ser compensado en otra batalla en la que ninguno de los participantes continúe.

Además, en esta etapa también entra en juego la posibilidad de “robar” a los participantes eliminados por otros equipos, sumándolos a sus propios grupos para darles una nueva oportunidad en la competencia.

Con estos ingredientes, La Voz Argentina promete una etapa llena de emoción, talento y sorpresas, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de los participantes y de los equipos.

Locales

Como es sabido, San Juan cuenta con cinco representantes que pertenecen a distintos grupos. Así Walter Vilchez está con los Miranda, Jaime Muñoz Cantos con Lali , Mateo Pintor y Eduardo Desimone con Luck ra y William Heredia con La Sole.

Este fin de semana, la cuenta de Instagram Show Trivia anunció las primeras batallas y aseguró que el sanjuanino nacido en Caucete, Vilchez enfrentará a su compañera Abril Robledo.

A través de sus redes sociales el pianista y director de coros infantiles también confirmó su actuación sin dar indicios de qué pasará en el gran escenario de La Voz Argentina.

Otros enfrentamientos de la noche serán: del Team Lali, Rafael Morcillo vs Emanuel Varela; del Team Soledad

Violeta Lemo vs Patricia Coronel y del Team Luck Ra, Pablo Galve vs Michael Giménez.