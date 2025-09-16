La competencia de La Voz Argentina avanza y, con cada emisión, los equipos reducen su número de participantes en la carrera hacia la final. En esta oportunidad fue el turno del Team Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, que debió despedir a uno de sus concursantes durante el segundo round del certamen.

Tras una ronda de presentaciones musicales, la dupla eligió salvar a Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello. La decisión no fue sencilla y generó diferencias entre los coaches, por lo que el co-coach Pablo Tamagnini intervino para desempatar.

Conforme al reglamento del programa, los participantes no seleccionados por sus coaches pasan a ser evaluados por el resto del jurado. En esta instancia, quienes asignan puntajes son Soledad Pastorutti, Luck Ra y Nicki Nicole quien reemplaza a Lali Espósito.

La votación determinó que la participante con menor puntaje fue Aimel Sali, quien quedó eliminada automáticamente de la competencia.

Tras conocerse el resultado, tanto Ale como Juliana se acercaron a su concursante para darle aliento. “Aimel es espectacular, es buenísima y dejó su marca sobre este escenario que la gente no se va a olvidar nunca. Te auguramos un porvenir enorme”, destacó Sergi.

Con esta baja, el Team Miranda! quedó conformado por Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez, que siguen en carrera hacia las próximas etapas del reality.