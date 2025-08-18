La Voz Argentina atravesó este domingo una nueva ronda de Knockouts -la etapa que actúa como segundo gran filtro del exitoso reality musical- y dejó una inesperada sorpresa entre los espectadores. En esta instancia quedó eliminado Ambrosio Cantú, el popular cantante cuyano con proyección internacional que había ganado reconocimiento por sus presentaciones en escenarios europeos.

Cantú, oriundo de Mendoza y finalista de Got Talent España 2024, había generado grandes expectativas en el público de la vecina provincia, incluso gracias a un amistoso cruce con Lali Espósito que se volvió viral. Sin embargo, su enfrentamiento directo con Lucio Casella, dentro del equipo liderado por la intérprete de Disciplina, no tuvo el desenlace que muchos esperaban.

En la batalla, el mendocino eligió interpretar Yo te necesito, pero algunos errores durante su performance terminaron jugando en su contra y llevaron a Espósito a optar por su contrincante. Visiblemente apenado por la decisión, el artista agradeció la oportunidad y adelantó que irá por el repechaje con la esperanza de regresar al programa que se emite por la pantalla de Telefe.