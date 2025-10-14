La Voz Argentina: un escándalo nacional

Nicolás Behringer fue el ganador de La Voz Argentina en una noche plagada de críticas, apuros y un certamen grabado, que no tuvo emoción real en ningún momento.

Apenas pasadas las 21.30, los cuatro finalistas cantaron junto a sus coaches en una emisión breve que solo tenía como objetivo dejar la audiencia “caliente” para el estreno de MastereChef Celebrity.

Sin muchos rodeos y luego de una pausa comercial eterna, Nicolás Occhiato abrió el sobre con la decisión final y sin rodeos anunció al ganador del ciclo, el joven cantante callejero que además de talento traía una historia personal fuerte.

Los aplausos, abrazos y palabras de agradecimiento cerraron la última emisión del programa dejando a todos con gusto a poco: el canal de las pelotas no anunció el orden en que salieron los demás participantes, los porcentajes de la votación telefónica - Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud- y cómo se distribuirían los premios.

Como era de esperar, las redes sociales explotaron contra Telefe, criticaron las finales grabadas y la falta de emoción de todos los participantes.

En la madrugada del martes, a través de sus redes sociales, la señal comenzó a dar más información sobre La Voz y confirmó los puestos de una votación -poco creíble- a sus finalistas.

El segundo lugar fue para Alan Lez, del team de Lali Espósito que se quedó con 30 millones de pesos. El tercer puesto es de Milagros Gerez Amud del team de La Sole con 15 millones de pesos y, para cerrar, Eugenia Rodríguez en representación de Miranda se llevó 5 millones de pesos.