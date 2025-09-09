La emoción y la tensión marcaron la primera ronda del Team Soledad en La Voz Argentina (Telefe). Fiel a su estilo, Soledad Pastorutti buscó contener a sus participantes en un momento decisivo y recurrió a una cita del Martín Fierro antes de anunciar una eliminación que conmovió al público.

La coach debió elegir a tres artistas para salvarlos y garantizarles su permanencia en el certamen. Los beneficiados fueron Valentina Otero, quien interpretó Tráfico por Katmandú de Fito Páez; Violeta Lemo, que deslumbró con La extraña dama de Valeria Lynch; y Milagros Gerez Amud, con una sólida versión de La flor de la canela de Chabuca Granda.

Los cuatro integrantes que quedaron en riesgo pasaron a manos del jurado compuesto por Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, quienes definieron nuevas continuidades. Así, el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales aseguraron su pase a la siguiente etapa.

La definición final dejó frente a frente a Luis González y Mía Frankel. Antes de conocerse el veredicto, Pastorutti compartió unas sentidas palabras inspiradas en el clásico de José Hernández: “Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partidas”. Y agregó: “No importa lo que pase esta noche, tienen que entender que siempre es volver a comenzar. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo”.

Finalmente, el conductor Nico Occhiato anunció la continuidad de Luis González, quien había interpretado África de Toto. La decisión significó la eliminación de Mía Frankel, que se presentó con Tatú de María Becerra.

Conmovida por la despedida, Pastorutti se acercó a abrazar y consolar a la joven artista, mientras el programa destacaba el talento y el futuro prometedor de la participante que dejó su huella en el escenario.