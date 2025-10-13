La Voz Argentina no definió al ganador de la edición 2025

Este domingo 12 de octubre, el exitoso reality de Telefe, La Voz Argentina tenía prometido vivir la gran final de un gran recorrido musical pero finalmente todo cambió. Pasadas las 23 horas, Nico Occhiato al frente de la conducción y luego de un extenso corte confirmó que el ganador se conocerá en el comienzo de la semana.

Una gran noche

Con el jurado a pleno la gala se vivió de manera intensa y con el público fanatizado votando en positivo desde la semana pasada.

Milagros Amud (equipo de Soledad Pastorutti), Eugenia Rodríguez (team Miranda!), Nicolás Behringer (Luck Ra) y Alan Lez (Lali Espósito) disputaron el primer puesto con grandes versiones de canciones.

Canciones

La noche comenzó con los cuatro finalistas cantando “Gracias a la música” de Abba, con impresionantes looks en negro y blanco acorde al especial momento televisivo.

Nicolás Behringer fue quien rompió el hielo al interpretar “Un pacto” de la Bersuit Vergarabat: “Sentir que me puedo parar en ese escenario es el regalo más grande”, expresó el joven en la previa de su presentación.

A continuación Milagros Amud eligió “Se dice de mí” de Tita Merello con la intención de llevar este género a nuevas generación: “Al llegar al final aparecen los recuerdos y uno realiza un recorrido de lo vivido, hay que disfrutar al mil por ciento”, aseguró.

La siguiente actuación fue del popular Alan Lez quien cantó “Cryin” de Aerosmith en representación de Lali “Me gustaría mostrarle a la gente que se pueden lograr cosas, con mucho laburo atrás. Es un rejunte emocional ver a todos los que hicieron La Voz, te conmueve, estoy con mucha emoción”.

Eugenia Rodríguez, en representación del team Miranda fue la última en cantar y, en este oportunidad, interpretó “I dreamed a dream” de Los Miserables: “Es la última vez que voy a subir a este escenario y quiero recordar lo que se siente estar ahí”.

Una larga espera

Finalmente y cuando todos esperaban conocer la decisión del público, Nicolas Occhiato anunció que la definición del certamen se realizará este lunes 13 de octubre, en vivo, en la previa del estreno de “Masterchef Celebrity”.

De esta manera, el canal de las pelotas intenta dejar “en llamas” el prime time para competir con otros programas y canales importantes.

Habrá que esperar un poco más para conocer al ganador de esta gran edición del programa de formato internacional.