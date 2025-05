Lali eclipsó a Vélez con su música y su novio le dejó un mensaje inesperado

Lali Espósito volvió a hacer historia en la música pop argentina con dos funciones completamente agotadas en el Estadio de Vélez Sarsfield, donde deslumbró con un show de alto impacto visual y emocional. Ante miles de fanáticos que colmaron el estadio, la artista reafirmó su lugar como una de las figuras más potentes del espectáculo nacional.

Entre el público, mezclado con los fans en el campo, estuvo Pedro Rosemblat, su pareja desde hace más de un año. El periodista y conductor del popular streaming “Gelatina” no solo disfrutó del concierto como un admirador más, sino que también expresó públicamente su admiración por Lali con un mensaje que conmovió a sus seguidores y se viralizó en redes sociales.

La publicación, que rápidamente fue replicada por varios portales, captó la atención por su tono poético y profundamente afectivo. En ella, Rosemblat destacó la magnitud del fenómeno que representa Lali en la cultura argentina: “En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos, hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente. El día en que se repartieron las virtudes, llegó temprano. Se las llevó todas: la fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, escribió.

Luego añadió una reflexión sobre el impacto de Lali en quienes la rodean y la siguen: “Son felices cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo (…) No está claro si la cuidamos o si nos cuida, o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella. Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”.

El mensaje generó una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante, que celebraron la sensibilidad de la dedicatoria y destacaron el gesto de Rosemblat al correrse del foco para poner a Lali en el centro de la escena.

Muchos usuarios lo definieron como una muestra de amor genuino y admiración sincera, consolidando aún más a la pareja como una de las favoritas del ambiente artístico y mediático.