Lali Espósito “la rompió” en Vélez en un tercer show que lo tuvo todo

Este fin de semana, en el corazón de Buenos Aires, se vivieron dos noches especiales por los nuevos shows de Lali Espósito en el estadio de Vélez. Con un sold out impresionante, la artista selló su reinado como la figura más grande del pop nacional. Después de una extensa y exitosa gira, la jurado de La Voz Argentina volvió para escribir otro capítulo en su historia con un gran tercer concierto. Más que un recital, fue una verdadera fiesta que demostró su indiscutible ascenso.

El espectáculo fue un combinado de sorpresas que mantuvo al público al borde de sus asientos. La colaboración con el rapero Dillom fue uno de los puntos altos, seguido de una poderosa versión de "Vencedores Vencidos", el clásico de Los Redondos. La presentación en vivo de su nueva canción, "Payaso", desató un fervor masivo. Vestida con un atuendo que recordaba a Jack Sparrow -top, pantalón y sombrero negros-, Lali se conectó con la multitud: "Les juro que esta es la mejor fiesta pop y quiero oírlos cantar", gritó, encendiendo aún más el ambiente.

El evento se convirtió en un imán para celebridades, con una zona VIP repleta de figuras que querían presenciar el fenómeno. Estuvieron presentes Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Felipe Colombo, Cande Vetrano, Andrés Gil y miembros del equipo de "La Voz Argentina", entre ellos el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos quien bailó y registró cada momento en redes sociales.

Este concierto no solo marca un hito en la carrera de Lali, sino que también subraya su enorme influencia y carisma, elementos que la han colocado en la cima de la escena musical argentina, construyendo un legado que parece no tener techo.