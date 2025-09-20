Lali Espósito volvió a marcar un récord en la música argentina. Este jueves 11 de septiembre, la artista agotó en apenas cuatro horas las entradas para su quinto show del año en el estadio Vélez Sarsfield, convirtiéndose en la primera cantante en lograrlo en tan corto tiempo.

El anuncio lo hizo la productora Dale Play Live, que celebró el fenómeno en redes sociales: “Lali se convierte en la primera artista en agotar 5 Estadios Vélez Sarsfield en un año, y como si fuese poco lo hizo en 4 HORAS”. El concierto histórico tendrá lugar el 16 de diciembre, y será el sexto en la carrera de la cantante en esa misma cancha.

La reacción de Lali

La noticia sorprendió a Lali mientras participaba en la grabación de La Voz Argentina. Su equipo le mostró la publicación de Dale Play Live y, al comprender lo que había ocurrido, la cantante no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

El público presente comenzó a corear su nombre, hasta que el músico Luck Ra tomó el micrófono y confirmó la noticia. La sala estalló en aplausos y festejos, mientras colegas y miembros de la producción se acercaban para abrazar a la artista.

Con este nuevo hito, Lali Espósito ratifica su lugar como una de las figuras más convocantes de la música pop en Argentina y la región.