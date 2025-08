Luego de la falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar el estadio Aldo Cantoni y retrasó su show más de dos horas, Lali Espósito rompió el silencio desde Buenos Aires y se refirió por primera vez al angustiante momento que vivió en San Juan.

En diálogo con el programa SQP, que se emite por América TV, la artista relató cómo vivió la situación junto a su equipo. "Nosotros lo vivimos con tranquilidad", explicó, y agregó: "Nos quedamos esperando que nos den información, confiando en que la seguridad hiciera lo que tenía que hacer".

Sobre la posibilidad de abandonar el lugar, la cantante fue clara: "Me preguntaron si me quería ir y dije que no, que me tenía que quedar esperando como la gente que fue a ver el show".

El ataque ocurrió a partir de una llamada anónima que advertía: "No queremos que esa negra p... kirchnerista actúe, de ustedes depende que no salga gente lastimada", lo que desató un operativo policial con intervención del escuadrón antibombas.

Consultada sobre cómo fue subir al escenario después de lo ocurrido, Lali respondió: "No sé si decir si me sentía segura, pero sí acompañada. Tenía ganas de brindar el show que fui a dar a San Juan y la gente me devolvió eso".

La artista también habló sobre el impacto que le generó escuchar el audio de la amenaza: "Yo no lo llevo a un terreno tan personal, pero habla de una época, de un modo que se instala", sostuvo, y fue contundente al afirmar: "Cuando hablamos de 'discurso de odio' es esto. Se viralizó el audio y eso impacta, escuchar a una persona con el eje tan corrido... Eso habla de una época".

Aunque no nombró directamente al presidente Javier Milei, Lali cuestionó el clima social generado por ciertos sectores políticos: "Los discursos de odio que bajan desde arriba generan estas cosas, gente común y corriente que de pronto tiene estas actitudes pensando que responde a una bajada de línea". Y advirtió: "Nos tocó a nosotros esta vez, pero hay un montón de discursos de odio que le cagan la vida a un montón de gente, a la comunidad LGBT. Esto fue una demostración de que estas cosas tienen un resultado".

Sobre los ataques que recibe en redes sociales, especialmente de seguidores del mandatario, la cantante señaló: "No sé cuándo van a terminar… No tengo los recursos para saberlo ni soy una estudiosa de la política. Soy una ciudadana. Creo que no hay un fin, creo que hay que aceptar que se instalan en la sociedad y las propias personas somos las responsables de desactivarlas".

Finalmente, Lali dejó en claro que no se arrepiente de expresarse: "No me arrepiento y estoy tranquila con mis formas y con las vías que encuentro para poder decir lo que pienso". Y cerró con una reflexión: "Estas cosas, como lo que pasó en San Juan o lo que el presidente mismo se encargó de instalar sobre mí y otras personas, buscan eso: amedrentar y que uno diga 'bueno, no digo más nada'. Yo creo lo que digo".