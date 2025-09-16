Las fotos del DNI: el lado “real” de los famosos argentinos

La foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento que iguala a famosos y al resto de la población. Sin la ayuda de maquilladores, luces especiales o retoques digitales, las celebridades deben posar frente a la cámara del registro civil, resultando en una imagen mucho más natural y menos glamorosa de la que muestran en los medios o redes sociales. Es una versión más "terrenal" que revela su apariencia sin filtros.

El interés por ver cómo lucen las estrellas "al natural" no es reciente. Durante las elecciones de 2015, la cuenta de Twitter @LaFotoDelDNI se hizo viral al publicar, de manera humorística, las fotos de DNI de varias personalidades del espectáculo. Si bien la iniciativa aseguraba ser respetuosa, su gran alcance generó reacciones mixtas: mientras algunos artistas lo tomaron con humor, otros se sintieron incómodos por la exposición.

A pesar de que esa cuenta ya no está activa, cada ciclo electoral vuelve a traer a la memoria esas imágenes que nadie desea mostrar. Con las elecciones nacionales de 2025 en el horizonte, en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores, resuena la misma pregunta: ¿cuántos famosos habrán renovado su documento para dejar atrás una foto poco favorecedora? ¿Y cuántos seguirán cargando con esa imagen que preferirían borrar para siempre?

Lo cierto es que, entre gestos formales, peinados descuidados y expresiones congeladas, estas pequeñas tarjetas plásticas capturan una faceta mucho más auténtica y menos perfecta de las celebridades.

La lista de famosos expuestos

