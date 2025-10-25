Las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale: sin política, pero con mucho espectáculo
Las conductoras están preparadas para sus especiales de fin de semana en la pantalla de El Trece.
Este fin de semana, la televisión argentina se viste de gala con los clásicos ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece. A pesar del clima preelectoral y la veda política, las icónicas conductoras prometen dos citas imperdibles centradas en el espectáculo, el teatro, el humor y la intimidad de grandes figuras.
El sábado 25 de octubre, a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una cena marcada por el humor y la trayectoria. La diva recibirá en su mesa a Roberto Moldavsky, uno de los humoristas más taquilleros del país: Martín Seefeld y Eleonora Wexler, dos pilares de la actuación nacional y Muriel Santa Ana una actriz, que protagoniza La Gaviota de Antón Chéjov en el Complejo Teatral de Buenos Aires.
El encuentro continúa el domingo 26 de octubre, a las 13:45, cuando Juana Viale tome la posta. Con su estilo inconfundible de preguntas directas e historias inesperadas, la anfitriona recibirá a un elenco multifacético: Eduardo Blanco, el reconocido actor, protagonista del éxito teatral Empieza con D 7 letras, compartirá detalles de su vida y sus proyectos; Valeria Schapira: Periodista, escritora y coach; Germán "Tripa" Tripel: El cantante y actor; Carlos Casella, el multifacético artista y Francesca Gnecchi, la periodista y creadora de la plataforma Erotique Pink.