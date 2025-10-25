Las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale: sin política, pero con mucho espectáculo

Este fin de semana, la televisión argentina se viste de gala con los clásicos ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece. A pesar del clima preelectoral y la veda política, las icónicas conductoras prometen dos citas imperdibles centradas en el espectáculo, el teatro, el humor y la intimidad de grandes figuras.

El sábado 25 de octubre, a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una cena marcada por el humor y la trayectoria. La diva recibirá en su mesa a Roberto Moldavsky, uno de los humoristas más taquilleros del país: Martín Seefeld y Eleonora Wexler, dos pilares de la actuación nacional y Muriel Santa Ana una actriz, que protagoniza La Gaviota de Antón Chéjov en el Complejo Teatral de Buenos Aires.

El encuentro continúa el domingo 26 de octubre, a las 13:45, cuando Juana Viale tome la posta. Con su estilo inconfundible de preguntas directas e historias inesperadas, la anfitriona recibirá a un elenco multifacético: Eduardo Blanco, el reconocido actor, protagonista del éxito teatral Empieza con D 7 letras, compartirá detalles de su vida y sus proyectos; Valeria Schapira: Periodista, escritora y coach; Germán "Tripa" Tripel: El cantante y actor; Carlos Casella, el multifacético artista y Francesca Gnecchi, la periodista y creadora de la plataforma Erotique Pink.