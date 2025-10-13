Las redes sociales despidieron a Diane Keaton

La noticia del fallecimiento de la icónica actriz Diane Keaton a los 79 años, confirmada por su familia en California, conmocionó al mundo del espectáculo y desató una ola de homenajes en redes sociales. Mientras el fandom rinde tributo a su legado inigualable, se revelan detalles íntimos sobre las semanas previas a su deceso, manteniendo el hermetismo sobre las causas exactas, un deseo de privacidad respetado por su círculo íntimo.

Una de las revelaciones que más llamó la atención provino de Carole Bayer Sager, compositora y amiga cercana de Keaton, quien compartió su preocupación tras los últimos encuentros. En declaraciones recogidas por la revista People, Sager comentó que la actriz había experimentado una notable pérdida de peso.

"Vi a Diane hace dos o tres semanas, y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso", confesó Sager. La amiga explicó que su contacto se había reducido durante el último año debido a que Keaton debió mudarse temporalmente a Palm Springs. Su hogar había sufrido daños por los incendios forestales de enero, y el proceso de limpieza la obligó a estar lejos. "Cuando volvió, realmente me impactó cómo había adelgazado", señaló.

Más allá de los detalles de salud, Bayer Sager enfatizó el carisma y la energía inagotable que definieron a la ganadora del Oscar hasta el final. “Era una luz mágica para todos. La quería muchísimo. Era tan especial, llenaba cualquier lugar con su energía”, recordó con afecto, destacando que Keaton se mantenía "feliz, positiva y fotografiaba todo lo que veía. Era completamente creativa, jamás dejó de crear”.

Esa creatividad se extendió incluso a un proyecto musical solista de la actriz: el sencillo "First Christmas" de 2024, coescrito y producido junto a Sager y Jonas Myrin.

La trayectoria de Diane Keaton es sinónimo de versatilidad y de una marca indeleble en Hollywood. Irrumpió en la escena global como Kay Adams en El Padrino (1972) y alcanzó la cima con Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, rol que le valió el Oscar a Mejor Actriz. Se consagró en comedias taquilleras como El club de las primeras esposas (1996) y dramas como Rojos (1981), consolidando un legado que trascendió la actuación para incluir roles como directora, autora y fotógrafa. En 2017, el American Film Institute reconoció su inmenso aporte con un premio a la trayectoria.