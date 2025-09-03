Leo Messi fue a ver a Nico Vázquez en su papel de Rocky

El Teatro Lola Membrives fue testigo de una de esas postales que quedarán grabadas en la memoria porteña. La función de Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez, avanzaba entre risas, emoción y aplausos, cuando de repente, al caer el telón, la sala entera estalló en sorpresa: entre los espectadores estaba Lionel Messi, el ídolo que trasciende canchas y fronteras.

La presencia del capitán argentino se mantuvo en un sigilo absoluto durante toda la función. Acompañado de su madre Celia, su padre Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, y una tribuna familiar completa de sobrinos, el rosarino disfrutó de la obra como un espectador más, oculto entre las sombras de la platea.

Pero el secreto no podía durar para siempre. En el saludo final, cuando los aplausos se multiplicaban, Messi se puso de pie. Fue apenas un segundo: el murmullo recorrió la sala como un rayo, hasta transformarse en una ovación vibrante. El público, de pie, lo homenajeó como al héroe que lleva la bandera argentina por el mundo. El elenco, incrédulo, también lo aplaudió con la misma devoción.

Luego de la función, Messi se retiró entre sonrisas y fue directo al camarín de Vázquez. Allí, entre abrazos y confidencias, ambos compartieron un momento íntimo, lejos de las luces, como dos amigos que se encuentran en el detrás de escena.

En la previa del próximo compromiso de la Selección —este jueves frente a Venezuela—, Messi eligió el calor de la cultura y el afecto personal: apoyar a su amigo en una de las producciones teatrales más exitosas de la temporada. Una velada distinta, donde el teatro y el fútbol se abrazaron en un mismo aplauso.