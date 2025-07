Levantamientos, estrenos y caras largas en El Trece

A tan solo dos semanas de su estreno, Reacción en Cadena, el programa de juegos conducido por Homero Pettinato en las tardes de El Trece, fue levantado de la grilla. La noticia fue confirmada este miércoles por Intrusos (América TV), donde también revelaron que fue el propio Adrián Suar quien le comunicó la decisión al conductor.

“El viernes se levanta Reacción en Cadena, un programa de juegos que debutó con 3.2 puntos de rating, un número complicado para la pantalla de El Trece y para un estreno. Se esperaba más”, anunció Adrián Pallares. Desde el canal, además, ya trabajan en una reestructuración de su programación: el próximo lunes 14 de julio está prevista la llegada de Guido Kaczka con un nuevo ciclo y el debut de Mario Pergolini. Sin embargo, la baja anticipada del envío de Pettinato obliga a nuevos ajustes.

Rodrigo Lussich aportó más detalles sobre la grilla: “A fin de mes, cuando se levante el programa de Canosa, Guido irá en su lugar con Los 8 Escalones. Van a reacomodar la tarde. Media hora más para Canosa y media hora más para Cuestión de peso”.

Tras la repercusión, Homero Pettinato rompió el silencio y habló con Intrusos sobre el levantamiento. “Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más. Obviamente di lo mejor, pero a veces no encajás, ya sea con la tele, con el público o con el formato. O simplemente no lo hiciste bien”, reflexionó.

Fiel a su estilo irónico, el conductor agregó: “Tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos, un poco de alegría me da”.

Y fue más allá: “A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas al aire… es totalmente olvidable”.

En tono autocrítico, consideró: “Creo que debe tener que ver conmigo, no sé si era mi tipo de formato o algo que encajara conmigo. Le creí a la persona que me eligió para hacerlo y lo intenté”.

Para cerrar, Pettinato también se refirió —con humor— a su relación con Sofía Gonet, ante rumores de crisis: “Con la Reini está todo bien, ¿hubo rumores? Yo no sabía nada. Un hombre puede estar en crisis con su pareja y no saberlo. Espero que no se levante la relación como levantaron el programa… en esto hay más compromiso”.

Grilla de El Trece – lunes 14 de julio

16:30 hs – Cuestión de peso

18:30 hs – Ahora caigo

20:00 hs – Telenoche

21:00 hs – Buenas noches familia (estreno con Guido Kaczka)

22:30 hs – Otro día perdido con Mario Pergolini

23:30 hs – Síntesis

00:15 hs – Cucinare

Con esta nueva apuesta, El Trece busca potenciar el prime time, combinando entretenimiento, información y humor. El regreso de Kaczka promete juegos, historias de vida y momentos emotivos, en un formato que históricamente le dio buenos resultados al canal.