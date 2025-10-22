Levantaron definitivamente “Trato Hecho”, el programa de Santi Maratea

El paso de Santi Maratea de las redes sociales a la televisión abierta terminó abruptamente. El programa de entretenimiento Trato Hecho, que debutó en América TV el lunes 11 de agosto, fue finalmente levantado de la grilla del canal.

La decisión fue tomada por las autoridades tras registrar un persistente bajo rendimiento en las mediciones de rating, según confirmó el portal Teleavisador.

El popular formato, una superproducción de Mandarina Contenidos, había generado una alta expectativa en su regreso a la pantalla argentina. En su noche de estreno, Maratea se mostró "contento, emocionado y agradecido" al frente de una escenografía totalmente renovada y con 24 participantes compitiendo por un premio máximo de 20 millones de pesos. El primer concursante, Ian Gerry, incluso se llevó 7.500.000 pesos, pero ni la emoción inicial ni la importante cifra lograron fidelizar al público.

Inicialmente programado para emitirse de lunes a viernes, la baja performance obligó a América TV a realizar un primer intento de rescate a fines de septiembre, moviendo el ciclo a la programación del fin de semana. Sin embargo, este cambio de horario no fue suficiente para mejorar sus números de audiencia.

La falta de repunte llevó a la gerencia del canal a tomar la determinación final de suspender la emisión. De esta manera, Trato Hecho no continuará en la grilla y el influencer se despide, por ahora, de su rol como conductor televisivo.

Problemas legales

Por si esto fuera poco, Santiago Maratea quedó en medio de la escena mediática luego de haber sido denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires por brindar consejos alimenticios “sin poseer un título habilitante” —una causa que tramita en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata—, el influencer reapareció públicamente.

Hace algunos días, el influencer fue buscado por la justicia de La Plata tras no presentarse a una citación para declarar por la denuncia de los nutricionistas de Buenos Aires.

Ahora y luego de su aparición, el ex conductor aseguró que no estaba oculto y que “solo hacía falta mandarle un mensaje”. A pocos días de las elecciones, el mediático volvió a expresarse en sus redes para elogiar a Javier Milei y la admiración que siente por el presidente de la Nación.