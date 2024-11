Liam Payne en tendencia: revelan sus consumos en las horas previas a su muerte

En las últimas horas, el nombre de Liam Payne, fue tendencia en las redes sociales porque se conocieron más datos sobre las horas previas a su muerte, y algunas de las sustancias que consumió y que lo llevaron hacia la muerte.

Según los documentos judiciales obtenidos por el programa americano TMZ, el exintegrante de One Direction, consumió alcohol y drogas en excesivas cantidades. Además, el músico británico contrató a dos trabajadoras sexuales a las que luego, por su estado, no quiso pagarles.

De acuerdo a la información que se convirtió en tendencia en la red X, Liam había consumido 13 botellas de whisky y 13 gramos de cocaína.

Hace algunos días, los medios publicaron la foto de Payne llevado por personal del hotel, visiblemente borracho sin poder mantenerse en pie. Horas más tarde, la noticia de su muerte, por su caída del balcón del hotel de Palermo, conmocionó al mundo.

“La víctima no adoptó una postura refleja para protegerse de la caída. Para la justicia, esta situación no podría tomarse como la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, dado el estado en el que se encontraba, no sabía qué estaba haciendo ni podía comprenderlo”, fue el informe forense emitido luego de comprobado el deceso del artista.