Este domingo, en el comienzo de La Peña de Morfi de Telefe, Lizy Tagliani protagonizó un momento cargado de emoción al referirse por primera vez a las acusaciones en su contra formuladas por Viviana Canosa, quien la señaló públicamente por un presunto robo de dinero.

Con la voz quebrada y visiblemente conmovida, la conductora desmintió categóricamente las versiones y compartió su profundo dolor con la audiencia.

"Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar", comenzó diciendo frente a las cámaras. En su mensaje, Tagliani agradeció el respaldo recibido por parte de sus amigos, colegas y seres queridos: "Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí", expresó, haciendo referencia al valor que le otorga a su apellido y a su historia personal.

Durante su descargo, Lizy no pudo contener las lágrimas. Levantando la mano con un gesto de firmeza y emoción, afirmó: "Sé quién soy, estoy muy segura". También pidió disculpas al equipo del programa y al público por tener que abordar un tema tan delicado en un espacio pensado para el entretenimiento y la alegría: “Soy una buena mina, una buena persona”, sostuvo, conmovida.

Tagliani también defendió su autenticidad frente a las cámaras. Negó ser un personaje creado para la televisión y aseguró que su manera de ser es la misma dentro y fuera del set: "La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así", dijo. Y fue aún más contundente: "Si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así".

Hacia el final del programa, la conductora reafirmó su compromiso con el ciclo y agradeció el cariño recibido: “No quería venir, no tenía ganas. Pero más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”, concluyó entre lágrimas.

El mensaje de Lizy generó una ola de apoyo en redes sociales y entre sus compañeros, que destacaron su integridad y transparencia en un momento de adversidad.