Con un éxito arrasador, Bake Off Famosos sigue ganando adeptos en la televisión argentina, más precisamente en la pantalla de Telefe.

Con la conducción de Wanda Nara y con un jurado formado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, Camila Homs fue eliminada en una sorpresiva gala de preparaciones dulces.

Apenas comenzada la transmisión, Wanda presentó la temática y, entre sus preparaciones los famosos debieron cocinar donas para luego culminar con una torta meme.

Con algunos aciertos y fallas, las peores preparaciones quedaron en manos de Camila Homs y Nacho Elizalde, resultando la ex mujer de Rodrigo De Paul fuera de la famosa competencia.

"Quien abandona hoy la carpa de Bake Off es... Cami", expresó la conductora frente a la sorpresa de todos los presentes. La modelo fue una de las cocineras más destacadas desde que empezó el programa, ganando retos y el delantal celeste a la mejor preparación.

Triste pero no sorprendida, la estudiante de pastelería explicó entre lágrimas: "Súper agradecida con todos los halagos que me dijeron desde el primer día. Aprendí mucho de ustedes tres. Como dicen, de los errores se aprende. Acá vine a aprender. Me confundí, lo acepto. Tengo mucho que mejorar. Estar acá para mí es un lujo. Me costó la decisión por mis nenes, son lo mas preciado en mi vida", confesó Cami en su peor noche en el certamen de formato internacional.