Los escándalos que dejaron los premios Martín Fierro

La fiesta de los Premios Martín Fierro 2025 para la televisión argentina, celebrada este lunes 29 de septiembre, dejó más que brillo y emoción: la ceremonia de APTRA desató una ola de escándalos, reclamos por "injusticia" y hasta una polémica movida legal que ensombreció uno de los homenajes más emotivos de la noche.

La Furia de Vero Lozano

El primer gran temblor mediático lo protagonizó Vero Lozano, quien estalló contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tras perder el galardón a Mejor Conductora frente a la imbatible Susana Giménez.

En un móvil sin filtros para LAM, Lozano cuestionó la decisión: "No específicamente yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno... me parece que es un montón en un programa que tuvo pocas emisiones".

La conductora, si bien aclaró no juzgar el talento de "Su", apuntó a la estrategia de la organización: "Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos". Lozano reveló que tenía la "ilusión" de que el premio fuera para ella o, incluso, para otras colegas: "Si no, que se lo den a Carmen Barbieri, que laburó muy bien el año pasado... También dije: ‘Dale boludo, estamos todos haciendo como el show’".

Pero la indignación escaló cuando Lozano destapó una supuesta irregularidad en las votaciones, citando a varios colegas: "Estaban en un chat diciendo: 'Boludo, ¿cómo ganó tal si yo no lo voté?'... En la terna Panelista ganó David Kablín, y decían: 'Yo no lo voté'". Con un tono de máxima sospecha, la figura televisiva sentenció: "Debería haber una auditoría. Viene Laura Ubfal, dice: 'Yo no lo voté'. Viene Catalina Bruno, dice: 'Yo no lo voté'. Entonces, ¿quién carajo? ¿Quién me la puso?".

Jorge Lanata: viuda e hijas

Mientras el público ovacionaba de pie el sentido homenaje al periodista Jorge Lanata, un drama personal se desarrollaba tras bambalinas. Tras el emotivo tributo, que reunió a sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, y a su última pareja, Elba Marcovecchio, la abogada tomó una controvertida decisión.

La periodista Fernanda Iglesias reveló en Instagram la movida legal de Marcovecchio: apenas terminada la ceremonia, la letrada habría enviado a las hijas del periodista la declaratoria de herederos.

Iglesias no se guardó el sarcasmo: "Ayer lloraba", escribió, y explicó la jugada: "La declaratoria de herederos de Jorge Lanata salió el 5 de septiembre. Si Elba hace esta movida hoy es para apurar las cosas, para presionar a las hijas. Es algo doloroso para Lola y Bárbara". El homenaje a la figura de Lanata quedó teñido por un conflicto familiar que se hizo público de la forma más dolorosa.

También el premio a Romina Manguel, como mejor labor periodística femenina, también tuvo su momento polémico al decidir subir con las hijas del fallecido periodista y agradecer esa situación especial. Justo durante el discurso de la premiada, Marcovecchio aprovechó y, junto a sus hijos, abandonó el Hotel Hilton.

Georgina Barabrossa: La “sensación de loser”

Otra figura que, desde hace días no ocultaba su malestar por los criterios de APTRA, fue Georgina Barbarossa, a la salida de la gala, expresó su absoluta decepción ante la prensa: "No ganamos nada, yo esperaba todo".

Indignada, Georgina resumió su sentir: "Me voy con sensación de loser total, injusticia, injusticia... No se nos reconoce, pero no importa, ya está".

A estas voces se sumó la de Robertito Funes Ugarte, quien calificó la premiación como "un mamarracho total, un espanto" luego de perder la terna a Mejor Cronista/Movilero. Funes Ugarte se mostró especialmente molesto por la categoría: "Lo del Oliver está genial, pero se lo tenés que dar el premio en Revelación. Todo mezclado, un espanto".

Una vez más, los Martín Fierro cierran su telón en medio de la polémica, demostrando que en el mundo del espectáculo, las estatuillas son tan valiosas como los reproches que dejan a su paso.