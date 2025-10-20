Los famosos y sus mensajes del Día de la Madre en sus redes sociales

Como cada tercer domingo de octubre, este 19 de octubre se celebró en Argentina el Día de la Madre, y las redes sociales se llenaron de dedicatorias, recuerdos y momentos íntimos compartidos por celebridades que no dejaron pasar la fecha.

Entre desayunos sorpresa, flores y palabras cargadas de emoción, los artistas y figuras del espectáculo abrieron las puertas de su vida personal para rendir homenaje a las mujeres más importantes: sus madres, sus parejas o ellas mismas en su rol de mamás.

Wanda Nara fue una de las primeras en mostrar su festejo: recibió un desayuno de ensueño y un ramo de flores de parte de Martín Migueles, su actual pareja, quien la sorprendió con un gesto romántico en su casa.

Por su parte, La China Suárez apeló a la nostalgia y compartió en Instagram una serie de fotos retro junto a sus hijos y su madre, Marcela Riveiro, acompañadas por un mensaje lleno de ternura.

En tanto, Vero Lozano se llevó una sorpresa por parte de su hija Antonia, quien la despertó con flores, globos y una caja repleta de regalos.

El sanjuanino Darío Barassi, fiel a su estilo, mezcló humor y emoción en un posteo dedicado a su esposa, a quien definió como “la mejor versión de madre”: “Fuiste radiantemente madre dos veces. Mamá sos las 24 horas de todos los días. Me enamora verte en ese rol. Te amamos con locura”, escribió el conductor.

El nacido en San Juan también recordó con profundo cariño a su mamá, fallecida en 2023, con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Feliz día donde quiera que estés, ma. Qué pedazo de madre fuiste. Seguís deseando desde donde estés lo mismo para nosotros: libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos”.

Finalmente, Yanina Latorre compartió una foto con Dora, su madre, con un mensaje tan directo como sentido: “Feliz día a la mujer más maravillosa que conozco. Ojalá yo pueda ser un cuarto de madre de lo que es ella”.