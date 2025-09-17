Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a cobrar fuerza

En los últimos meses, la vida personal de Shakira volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática. Más allá de sus proyectos artísticos, la cantante colombiana es noticia por las versiones que la vinculan nuevamente con Antonio de la Rúa, el empresario argentino con quien compartió más de una década de relación.

El periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, reveló que De la Rúa tuvo un gesto particular con la artista, relacionado directamente con su ex pareja, Gerard Piqué. Según relató, el empresario no solo acompaña a Shakira en su día a día, sino que habría asumido un rol inesperado para ayudarla a dejar atrás los conflictos con el exfutbolista.

Etchegoyen recordó que desde hace semanas viene señalando la cercanía entre ambos y destacó que los hijos de Shakira mantienen una relación cercana y cordial con De la Rúa, algo que habría favorecido el reencuentro. “Ya dije que estaban reconciliados y los datos que fui recibiendo lo confirman. Por ejemplo, la buena onda que tienen Milan y Sasha con Antonio”, explicó el periodista.

El dato más resonante fue la frase que, según Etchegoyen, De la Rúa le habría dicho a Shakira: “De Gerard Piqué me encargo yo”. Con este gesto, el empresario se habría ofrecido a ocuparse de las cuestiones vinculadas al exjugador del Barcelona, en un intento por liberar a la cantante de más tensiones.

Aunque ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado públicamente una reconciliación, los gestos y coincidencias alimentan cada vez más la sospecha de que su vínculo atraviesa un nuevo capítulo, marcado por el apoyo y la complicidad.