Lourdes Sánchez: infidelidad y casamiento maya en México

En las últimas horas, la periodista Fernanda Iglesias aseguró, en el programa Puro Show (El Trece), que Lourdes Sánchez sería protagonista de un romance fugaz y de película con el empresario español Ramón Vega en las playas de Tulum, donde incluso habrían sellado su amor con una ceremonia maya.

Según la panelista, la correntina no solo se habría flechado con el dueño de un exclusivo hotel, sino que también habría recibido un anillo de compromiso con un brillante en el dedo anular, un detalle que no pasó desapercibido para los panelistas del ciclo: “Es el anillo que va en el anular, el de compromiso”, aseguró Iglesias.

Entre bromas y especulaciones, Pampito deslizó que pensó que era "un anillo de coco", y Angie Balbiani explicó que el dedo elegido no era casual: “Tiene una vena que va directo al corazón”.

Mientras las imágenes del anillo alimentan los rumores y las redes estallan con teorías, Lourdes se limitó a decirle a Ángel de Brito que está "en shock", sin confirmar ni desmentir lo ocurrido. Sin embargo, tanto ella como Vega y su actual pareja, Chato Prada, negaron rotundamente la historia: “Le escribí y me dijo que es todo sarasa, que no es así”, comentó Paula Varela en Intrusos. Prada también bajó el tono al escándalo: “Estamos juntos, recontra felices”, afirmó, y agregó que ambos acompañan mutuamente sus proyectos laborales. Con humor, el productor cerró: “Lo del casamiento ya es demasiado... ¡encima no me invitaron!”.