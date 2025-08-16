Love is Blind: Darío Barassi y Wanda Nara ya están grabando la nueva temporada

En los últimos días, Wanda Nara y Darío Barassi volvieron a ponerse al frente de Love Is Blind Argentina y viajaron especialmente a México para comenzar las grabaciones de la segunda temporada del exitoso reality de Netflix.

La plataforma volvió a confiar en la dupla tras el impacto de la primera edición y apuesta a una nueva entrega cargada de historias intensas y un detrás de cámara con clima de novela.

Instalada en el país azteca, Wanda compartió desde su cuenta de Instagram imágenes exclusivas desde el set, donde se observa una escenografía sofisticada, con guiños visuales al universo del amor y el romance. “Feliz de otra temporada juntos”, escribió la conductora al mostrar las primeras postales.

Darío Barassi también dejó ver parte del estudio y acompañó su publicación con un mensaje de entusiasmo: “Qué afortunado soy de trabajar de lo que me gusta. Lookearse, estudiar, luces, cámara y a poner el cuerpo”. El conductor destacó además el buen clima de trabajo y se permitió una broma al mencionar que ya piensa en los “taquitos y quesadillas” que lo esperan en México.

Con esta dupla consolidada y una propuesta en crecimiento, Netflix prepara una nueva temporada de uno de sus realities más vistos en la región.