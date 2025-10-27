Lowrdez Fernández lanzó un polémico comunicado tras su rescate

Luego de días de preocupación y rumores, Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, publicó un mensaje en Instagram tras haber sido rescatada del departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido horas después por orden judicial.

“Quiero agradecer la inmensa ola de cariño. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona”, escribió la cantante, y agregó: “Traté muchas veces de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una lo intente. Nadie nos enseña a amar”.

Lowrdez también cuestionó a personas de su entorno que —según afirmó— “hablaron sin saber” y aclaró que se encuentra contenida y en tratamiento por una fuerte faringitis. “Mi único objetivo es curarme y cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada”, expresó.

Según el parte médico difundido por América TV, no presentaba lesiones físicas y recibió el alta tras ser atendida por deshidratación y faringitis. La justicia, en tanto, investiga lo ocurrido en el domicilio de García Gómez, donde se secuestraron bebidas alcohólicas y pastillas sin identificación.

Mientras la causa avanza, Lowrdez intenta recuperar la calma y enfocarse en su regreso a los escenarios.