Lowrdez Fernández recibió el alta y su exnovio podría quedar en libertad

Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, recibió el alta médica durante la madrugada del viernes y pudo regresar a su domicilio para ser contenida por su familia. La cantante fue hallada en un estado de gran vulnerabilidad en la casa de su ex pareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido tras el operativo policial.

No obstante, el alivio por el alta de Lowrdez se ve empañado por la posibilidad de que García Gómez recupere su libertad en el corto plazo. Esto se debe a la carátula judicial bajo la que se encuentra la causa.

Según reveló el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano (América), la carátula actual es "Averiguación de Ilícito". "Hasta ahora, la carátula es 'Averiguación de Ilícito'. Entonces, lo más probable, como dije temprano, es que este hombre mañana esté en su casa", anunció Salerno.

El periodista explicó que esta carátula preliminar implica que "hasta ahora no le pueden probar nada", ya que la investigación se inició como una averiguación de paradero y aún no se ha determinado formalmente si hubo un delito o si la presencia de Lowrdez en el domicilio fue una "privación ilegítima de la libertad".

Salerno argumentó que la causa debería avanzar a la figura de privación ilegítima de la libertad, ya que el detenido "retuvo a una mujer dentro de su casa, no sé si ella quería salir o no, pero él impidió que la policía y la familia se contactaran con ella".

Lo cierto es que, si la carátula se mantiene como "Averiguación de Ilícito", la legislación prevé que el detenido recupere su libertad en un breve plazo. Si, en cambio, la causa se modifica a una figura más grave como "secuestro" o "privación ilegítima de la libertad", García Gómez continuaría tras las rejas.

El futuro judicial del ex novio de la cantante dependerá, fundamentalmente, de la declaración que Lowrdez Fernández realice ante la Justicia una vez que se recupere del trauma vivido.