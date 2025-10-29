Tras varios días en el centro de la escena mediática, Lowrdez Fernández, reapareció públicamente y habló sobre el conflictivo episodio que la involucró junto a su exnovio, Leandro García Gómez, actualmente detenido por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

La cantante mantuvo una conversación en vivo con Fabiana Cantilo a través de Instagram, donde se la vio visiblemente afectada pero con la intención de cerrar un capítulo doloroso. Durante el intercambio, Cantilo le preguntó de forma directa por las agresiones que habría sufrido: “¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?”, a lo que Lowrdez respondió: “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”.

El diálogo, cargado de emoción y pausas, dejó entrever la complejidad emocional que atraviesa la artista, quien reconoció haber vivido episodios de violencia en el pasado, aunque aseguró que habían logrado salir de ese vínculo tóxico antes de separarse definitivamente.

Con este vivo, Lowrdez parece dar un primer paso hacia su recuperación personal y artística, mientras continúa enfocada en su regreso a los escenarios y en reencontrarse con el público que la acompaña desde sus inicios.