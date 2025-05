Luciana Elbusto quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que comenzaran a circular en redes sociales supuestos chats íntimos entre ella y el periodista Diego Brancatelli, actualmente en pareja con Cecilia Insinga. Tras la viralización del contenido, tanto Elbusto como su abogado salieron a desmentir las versiones y denunciaron una posible manipulación de sus dispositivos.

En declaraciones al programa A la Tarde (América TV), el abogado Juan Pablo Fioribello aseguró: “Ella me asegura que esto no existió, que los chats son totalmente trastocados y que no se enviaron”. El letrado confirmó que su clienta reconoce una relación con Brancatelli, pero en términos de amistad: “Se conocen hace mucho tiempo. Yo lo que puedo decir es que no hay una causa judicial ni una denuncia”.

Además, anticipó que se realizará una pericia técnica sobre los teléfonos y la computadora de Elbusto para determinar si hubo algún tipo de intervención o manipulación digital: “En base a eso, veremos si estamos ante un delito. Ella insiste en que esos chats no existieron”.

Por su parte, la propia Luciana Elbusto también se expresó públicamente para desmentir cualquier implicancia sentimental con el periodista. En diálogo con Paparazzi, sostuvo: “Obviamente, no son reales, es una mentira. Ya puse todo en manos de un estudio jurídico especializado en inteligencia y seguridad. No sé con qué finalidad hicieron esto. No sé si fue inteligencia artificial o un hackeo… por momentos perdí cuentas. Quiero resguardarme y cuidar a mi familia”.

La periodista también opinó en Net TV, donde insinuó que todo podría tratarse de una operación política dirigida contra Brancatelli. “Entiendo que lo quieren dañar. Yo soy apolítica, no tengo nada que ver. Él me dice ‘gorila’, somos completamente diferentes. Creo que viene por ese lado. Yo no le hice mal a nadie”, declaró.

Mientras tanto, el entorno de Diego Brancatelli guarda silencio. El escándalo continúa escalando y promete seguir sumando capítulos mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas.