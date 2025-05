Luciana Elbusto confirmó su relación con Diego Brancatelli

En medio del escándalo por la filtración de supuestos chats íntimos, Luciana Elbusto habló por primera vez con mayor profundidad sobre la relación que mantuvo con el periodista Diego Brancatelli, quien está casado con Cecilia Insinga, con quien formó una familia hace varios años.

En una entrevista con Puro Show, la periodista de Paparazzi dejó entrever que el vínculo con su colega fue más allá de una simple amistad, aunque evitó confirmar públicamente si mantuvieron una relación amorosa o sexual.

“Yo laburo en este medio, quizás la otra parte no lo entienda o se manejen de diferentes formas”, comenzó diciendo Elbusto, en referencia a la exposición mediática del caso. Sin nombrar directamente a Brancatelli ni a su esposa, señaló: “Cada uno tiene familia y sabe cómo manejar las cosas. Diego siempre fue así, acostumbrado a no hablar, a manejar su vida privada de otra manera”.

Consultada sobre sus sentimientos hacia Brancatelli, fue ambigua, pero dejó entrever que hubo algo más que una relación profesional: “Lo que sentimos los dos fue muy fuerte y nos lo guardamos. Nadie hace nada para lastimar a nadie, pero a veces uno se equivoca. Yo simplemente fui la única que salió a hablar, tal vez porque es mi forma de ser”.

Cuando el periodista Matías Vázquez le preguntó directamente si había existido una relación sexual con el panelista de C5N, Elbusto esquivó la respuesta con firmeza: “Yo sé que todos quieren saber eso, pero no voy a decir qué hago de mi vida ni con quién me acuesto. Jamás lo hice y no lo voy a hacer ahora”.

A pesar de su reserva, la periodista reconoció que existió una “amistad” entre ambos, con implicancias que, según sus propias palabras, “quedan entre nosotros”. La entrevista generó un fuerte impacto no solo por lo que dijo, sino por lo que dejó implícito, y reavivó el debate sobre los límites entre lo público y lo privado cuando se trata de figuras expuestas.