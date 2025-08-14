Luciana Salazar se expresó motivada por Julieta Prandi

El miércoles 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en una causa iniciada a partir de las denuncias de su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.

El fallo, que marca un precedente en causas de violencia de género de alto perfil mediático, generó una fuerte repercusión pública. Entre las figuras que expresaron su apoyo a Prandi se destacó Luciana Salazar, quien utilizó su cuenta de X para felicitarla por su “gran lucha” y reconocer el trabajo de su equipo legal. “Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”, escribió la modelo, que también enfrenta conflictos judiciales con su expareja, Martín Redrado.

Tras conocerse la condena, Prandi brindó declaraciones a la prensa, agradeciendo el respaldo recibido: “Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado. Esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió”.

La conductora señaló que la sentencia marca un punto de inflexión en su vida personal: “Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz”. También reconoció el impacto en sus hijos: “Están en crisis. El más grande está cayendo en la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy se lo oculté”.

Para Prandi, la pena impuesta tiene un carácter ejemplificador: “19 años es una pena ejemplar, creo que está bien. Son 19 años y casi casi el infierno que yo viví, que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo”, concluyó.