Luego de agotar dos shows en Vélez, Shakira suma un nuevo recital

El regreso de Shakira a la Argentina desató un verdadero terremoto. La superestrella colombiana agotó en tiempo récord sus dos primeros shows en el Estadio Vélez Sarsfield, programados para el 8 y 9 de diciembre, lo que generó un furor sin precedentes entre sus seguidores.

Ante la enorme demanda, la respuesta de la producción fue inmediata: la artista confirmó un tercer show en el mismo recinto para el jueves 11 de diciembre, que se convierte en el cierre de la etapa sudamericana de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí".

Un cierre de gira inolvidable

El especial vínculo de Shakira con el público argentino se refuerza una vez más. Argentina fue elegida para ser el broche de oro de su tour por Latinoamérica, en una decisión que sus fans celebran como un gesto de especial cariño. Los conciertos prometen un espectáculo de primer nivel, con un recorrido por toda su carrera: desde los éxitos de sus inicios como "Estoy Aquí" hasta los más recientes como "La Tortura", "Monotonía" y su BZRP Music Session #53. Además, en otras ciudades, la colombiana ha invitado a artistas de la talla de Carlos Vives y Alejandro Sanz, lo que suma expectativa para las fechas en Buenos Aires.

Las cifras de la gira hablan por sí solas. Según Billboard Boxscore, el tour de Shakira ya se ubica en el segundo lugar de las giras más taquilleras de 2025 a nivel global, superando a artistas como Paul McCartney y Bruno Mars. Con más de un millón de espectadores en la región, la artista reafirma su estatus como un fenómeno cultural y musical de las últimas décadas.

Para quienes buscan entradas, la preventa exclusiva para clientes Santander Visa se habilitó este jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, a través de entradauno.com. Una vez finalizada esta etapa o agotado el stock, comenzará la venta general.