Luego de reconocerse infiel, Gime Accardi llega al Teatro Sarmiento con su supuesto amante

En medio del escándalo mediático que sacude al mundo del espectáculo por la confirmación de una infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, la actriz y conductora de Olga llegará a San Juan acompañada por Andrés Gil -marido de Cande Vetrano y señalado como supuesto tercero en discordia- para presentar su obra teatral.

Tal como figura en las carteleras oficiales y plataformas de venta, la dupla dirigida por el propio Vázquez se presentará el próximo 31 de agosto en el Teatro Sarmiento con “En otras palabras”, una comedia dramática que ya cosechó elogios en distintas plazas del país.

La producción, protagonizada por Accardi y Gil, es la versión argentina de In Other Words, escrita originalmente por Matthew Seager y estrenada en 2017 en The Hope Theatre de Londres.

El espectáculo forma parte de la programación de agosto del espacio cultural sanjuanino, con clasificación apta para todo público. Según datos oficiales, ya se vendió más de la mitad de la capacidad de la sala, en lo que promete ser una función llena de expectativa: el público local será testigo del desempeño artístico de una pareja que hoy se encuentra en el centro de todas las miradas.

El Dato

“En Otras palabras”

Domingo 31 de agosto a las 21.30 horas.

Teatro Sarmiento

Link de entradas anticipadas.