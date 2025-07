Una nueva jornada de violencia sacudió al fútbol de ascenso este domingo, cuando el periodista y dirigente Luis Ventura fue golpeado a la salida del estadio tras el empate 2 a 2 entre Victoriano Arenas y Central Ballester, en el marco del torneo de la Primera C.

Ventura, quien además de ser presidente de APTRA es integrante del cuerpo técnico de Victoriano Arenas, fue atacado por un individuo mientras se retiraba del campo de juego. El hecho ocurrió en medio de una situación caótica, luego de que hinchas locales invadieran la cancha y comenzaran a agredir a jugadores del equipo visitante.

Según relató el propio Ventura en el programa Infama, el golpe lo tomó por sorpresa: “Me pegaron de costado y de atrás, a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima”. En medio de la confusión, al menos dos futbolistas de Victoriano Arenas debieron ser trasladados en ambulancia. “Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me doy cuenta de que no estoy en condiciones”, agregó.

El periodista explicó que iba a dirigirse al Hospital de Trinidad, en Palermo, para ser evaluado. “Puntos no me van a dar, porque tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre”, detalló con preocupación.

Más tarde, uno de sus hijos del mediático publicó un mensaje en redes sociales informando que Ventura pasaría la noche en observación, aunque aclaró que los estudios realizados dieron resultado favorable.

Ventura, quien preside la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tenía previsto asistir este domingo a la entrega de los premios Martín Fierro de radio. Sin embargo, debido a su estado de salud, confirmó que no podrá estar presente en la ceremonia.

El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los estadios del fútbol argentino, especialmente en las categorías del ascenso, donde los controles suelen ser más livianos y los episodios de violencia, frecuentes.