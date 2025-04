El periodista Luis Ventura fue amenazado de muerte en las últimas horas luego de brindar información sensible en los programas televisivos donde participa como panelista y conductor. Según trascendió, Ventura habría incomodado a una organización criminal con sus declaraciones, aunque no se especificó cuál fue el contenido exacto que desató la escalada intimidatoria.

El también presidente de APTRA recibió al menos cuatro mensajes intimidatorios. Lejos de retroceder, respondió con una advertencia contundente: “Cuando me apunten, que no le erren, ¿eh? Que no me dejen respirando porque los voy a buscar”, dijo Ventura, al tiempo que aclaró que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia.

“Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos a seguir. Yo lo presenté en la Justicia y chau...”, sostuvo el periodista en diálogo con la prensa. Su abogado, Martín Francolino, ya interviene en el caso y recomendó hacer pública la situación para visibilizar el riesgo que enfrenta su defendido.

El periodista Pablo Layús reveló que uno de los mensajes más escalofriantes recibidos por Ventura fue leído al aire: “¿Sabés quién soy? Soy el terror del barrio 1-11-14. Armado hasta los dientes bajamos a 42 bolivianos y no nos va a temblar el pulso para bajarte a vos”.

El conflicto podría estar vinculado a una reciente denuncia difundida por Ventura relacionada con la conductora Viviana Canosa, que habría afectado intereses ligados al crimen organizado.

Según informó Dani Ambrosino en el programa A la tarde, Ventura y su abogado tienen previsto presentarse en la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, lo que encuadra el caso dentro del ámbito de la Justicia federal.

Mientras se avanza en la investigación, en los programas donde el periodista participa se debate el impacto de sus revelaciones y la gravedad de las amenazas recibidas. La situación genera alarma en el entorno del periodismo de investigación, que vuelve a estar en la mira por exponer temas sensibles de interés público.