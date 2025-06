Luisana Lopilato se metió en la piel de "Pepita la pistolera"

Con un prontuario que incluye tres muertos a balazos, Margarita Di Tullio se ganó en los años ’70 el apodo que la convirtió en mito: Pepita, la pistolera. Ahora, su vida llegará al cine bajo la dirección de Lucía Puenzo (XXY, Wakolda), con Luisana Lopilato en el rol protagónico y también como productora ejecutiva del proyecto.

El rodaje comenzó hace algunos días en Mar del Plata, ciudad que fue el escenario original de muchas de las hazañas y tragedias, que rodean a la figura de Di Tullio. Será también Buenos Aires, el destino donde se filmará la mayor parte de la película.

Conocida en el puerto marplatense por regentear dos prostíbulos, Margarita murió en 2009 a los 61 años tras sufrir un derrame cerebral. Su entierro fue tan atípico como su vida: la despidieron con aplausos, copas de champán y la música de Sandro de fondo.

La película -una coproducción entre Zeppelin Studio Latam, Historias Cinematográficas, Pampa Films, Life Is One y The Remake- contará con un elenco de figuras como Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y María Riot. El rodaje moviliza a más de 200 profesionales, incluye 300 extras, 35 locaciones y se extenderá por ocho semanas, con dos de ellas en Mar del Plata.

Según informaron desde la producción, el film retratará el recorrido de Di Tullio, una mujer que -según su familia- desafió los mandatos, enfrentó la trata de mujeres y terminó convirtiéndose en leyenda tras un episodio de violencia extrema ocurrido el 20 de agosto de 1985. Aquella madrugada, tres hombres irrumpieron en su casa. Ella respondió a los tiros, dejando a los tres atacantes tendidos en su habitación. Uno aún respiraba. "Yo le agarré la mano que sostenía el arma, se la puse a él y disparé. Terminé con el último", recordó años después frente a Mirtha Legrand.

Su hijo, Gabriel Triviño, admitió que la película no podrá abarcar toda la verdad, pero defendió la figura de su madre con firmeza: “No fue una santa, pero mató para defender a su familia. Cualquiera hubiera hecho lo mismo”.

Con una historia cargada de tensión, violencia, empoderamiento y controversia, Pepita, la pistolera promete traer a la pantalla una figura que desafía los estereotipos del crimen y la maternidad, en una narración que aún no tiene fecha de estreno, pero que ya genera expectativa.