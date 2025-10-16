Luli Fernández confirmó la separación de su marido

La modelo y panelista Luli Fernández (37) anunció su sorpresiva separación del abogado Cristian Cúneo Libarona después de 14 años de relación y uno de los matrimonios más discretos de la farándula.

La pareja, que se casó en 2014 y tiene un hijo en común, Indalecio, tomó la drástica decisión de tomar caminos diferentes, y Luli eligió sus redes sociales para sincerarse y dar las dolorosas razones del final.

De un amor "inmenso" al desgaste silencioso

Luli comenzó su extenso comunicado recordando la intensidad de sus inicios: "Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia".

La llegada de su hijo, confesó, fue lo más maravilloso que les pasó. Sin embargo, el paso del tiempo y el bajo perfil que siempre mantuvieron jugaron una mala pasada:

"Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles... Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja."

La modelo reveló que el problema fue tan sutil que ni ellos se dieron cuenta del desgaste. "Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos", lanzó, dando a entender que el amor de familia superó al de la pareja, llevando a una ruptura sin terceros en discordia ni escándalos mediáticos.

El Cupido Inesperado

Una de las grandes curiosidades de esta historia es cómo se conocieron. Lejos de las pasarelas, el nexo fue ni más ni menos que Jorge Rial durante su etapa en Gran Hermano, donde Luli era panelista.

Según contó Fernández en el pasado, Rial le aconsejó consultar al estudio Cúneo Libarona por un problema legal de su madre. La consulta la terminó atendiendo Cristian, y lo que empezó como una relación profesional, rápidamente se convirtió en un intercambio de e-mails y, en la era pre-WhatsApp, de pines de Blackberry.

"Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, concluyó la modelo, poniendo el punto final a una de las relaciones más largas en el ambiente.