El mundo artístico argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Claudia Schijman, actriz de extensa trayectoria y reconocida por su trabajo en televisión, teatro y cine. Tenía 66 años, y hasta el momento no se confirmaron las causas de su muerte.

La noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que a través de sus redes sociales expresó su pesar por la partida de una artista muy querida por colegas, alumnos y el público.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, publicó la entidad en su cuenta de X.

3 décadas de trayectoria

Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman se formó con referentes del teatro argentino como Norman Briski, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. Su debut televisivo fue en El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, a quien luego acompañó en los ciclos Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad.

A lo largo de su carrera, participó en recordadas ficciones como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos Vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan. En los últimos años, volvió a destacarse en Menem y en la esperada serie El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín.

En la pantalla grande, Claudia Schijman integró el elenco de películas como Cohen vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (de Alan Parker) y Corazón iluminado (de Héctor Babenco), entre otras producciones.

Su recorrido teatral también fue amplio, con participaciones en obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo y Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Además de su carrera artística, Schijman dedicó buena parte de su vida a la formación actoral y la docencia, brindando talleres en espacios tan diversos como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta y escuelas primarias.