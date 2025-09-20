Macron presentará “pruebas científicas” para demostrar que su esposa es mujer

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, buscan presentar pruebas científicas y fotográficas ante un tribunal de Estados Unidos para refutar la afirmación de la presentadora conservadora Candace Owens de que Brigitte es una mujer transgénero.

El abogado de la pareja, Tom Clare, confirmó a la BBC que los Macron presentarán su caso como parte de una demanda por difamación contra Owens, quien promovió la teoría de la conspiración a través de sus plataformas de redes sociales. La demanda sostiene que las acusaciones de Owens, excomentarista de Daily Wire, han sido "increíblemente perturbadoras" para la primera dama y han actuado como una "distracción" para el presidente.

“No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera", afirmó Clare, "pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país”.

El abogado indicó que el matrimonio está preparado para presentar un testimonio pericial de carácter científico para demostrar la falsedad de las acusaciones. Aunque la naturaleza exacta de la prueba no se ha revelado, Clare aseguró que la pareja está dispuesta a hacer lo necesario para "aclarar las cosas", incluso si eso significa someterse a un proceso "muy público".

“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas”, dijo Clare. "Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas".

Además de las pruebas científicas, el abogado señaló que también existen y se presentarán fotografías de Brigitte Macron embarazada y criando a sus hijos.