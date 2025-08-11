Durante su paso por México, donde ofreció una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes, Maluma protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2025, cuando el cantante colombiano interrumpió su show para llamar la atención a una pareja que había asistido con su bebé de un año.

Desde el escenario, el artista observó al pequeño entre el público y expresó su preocupación por su bienestar en medio de la multitud y el alto volumen característico de este tipo de espectáculos. “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están altísimos? Ese bebé ni sabe lo que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, lanzó visiblemente molesto.

Maluma, quien es padre de una niña llamada París, profundizó en su mensaje mirando directamente a los asistentes: “La verdad es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando como si fuese un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, se lo digo con todo cariño y respeto. A París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que, para la próxima, sea más consciente”.

Las declaraciones generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la postura del cantante, mientras que otros consideraron excesivo el llamado de atención en medio del espectáculo.