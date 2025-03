Marcela Tauro fue tentada por una plataforma para adultos

La periodista Marcela Tauro sorprendió al contar que recibió una propuesta para unirse a una plataforma de contenido para adultos. Sin embargo, reconoció que su mayor temor para aceptar radicaba en la reacción de su hijo.

En un intercambio de preguntas y respuestas con Rodrigo Lussich en Instagram, Tauro confirmó que la oferta de OnlyFans existió: "Sí, ahora de grande", expresó con humor. Además, reveló un dato curioso: "La que más vende, además de Flor Peña, es Fernanda Callejón, así que como somos contemporáneas...", comentó, mientras Lussich señaló que el éxito se debía a la popularidad del contenido "MILF" ("Mom I'd Like to F*"**).

Tauro también detalló las condiciones de la propuesta: "Me ofrecieron un dinero y un porcentaje. Pero soy media tímida, aunque no parezca. Se lo planteé a mi hijo y me dijo: ‘Me voy a vivir con papá y me saco el apellido’", contó divertida, dejando en claro que la idea no fue bien recibida en su familia.