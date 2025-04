Lizy Tagliani atraviesa un momento difícil luego de que se suspendiera el avance de su proceso de adopción, a raíz de la denuncia presentada por Viviana Canosa ante los Tribunales de Comodoro Py. La información fue confirmada por Marcelo Polino, quien sigue de cerca el caso y explicó los detalles en una entrevista con Puro Show.

Según contó el periodista, Lizy y su esposo, Sebastián Nebot, estaban a punto de recibir la guarda definitiva del menor que ya convive con ellos. Este es uno de los últimos pasos antes de iniciar formalmente el juicio de adopción plena. Sin embargo, la denuncia de Canosa, que mantiene secreto de sumario, obligó al juez de familia a postergar cualquier decisión hasta tener acceso completo al expediente.

“El proceso de adopción tiene varias etapas: guarda provisoria, guarda definitiva y recién después se inicia el juicio de adopción. Lizy estaba en la transición hacia la guarda definitiva, pero ahora quedó en pausa”, explicó Polino, quien tiene amplia experiencia trabajando con familias en situaciones similares.

Además, detalló que mientras no se levante el secreto de sumario y no se aclare si Lizy está involucrada en la denuncia de Canosa, el juez no puede avanzar. “Esto no solo le pasa a ella por ser una figura pública. Es lo mismo que ocurriría con cualquier ciudadano en esta situación. Pero sí es muy grave, porque afecta directamente al menor y al futuro de esa familia”, subrayó.

Polino concluyó haciendo hincapié en lo más preocupante del caso: “Se suspendió la audiencia por la adopción, y eso me parece lo más grave de todo. Lizy estaba cumpliendo cada paso con responsabilidad, y ahora todo quedó en el aire por una denuncia sin sustento claro”.