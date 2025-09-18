Marcos Ginocchio y su desesperado pedido por Thiago Medina

El grave accidente que mantiene a Thiago Medina en terapia intensiva ha conmocionado a sus excompañeros de Gran Hermano. En una muestra de apoyo, el ganador del reality en su edición 2022, Marcos Ginocchio, se sumó a la cadena de oración pedida por la familia de su amigo y expresó su profunda angustia a través de sus redes sociales.

En una emotiva publicación en Instagram, Marcos compartió una foto de Thiago junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, con un mensaje cargado de sentimiento: "Buen padre, buen hermano, buen amigo". A continuación, añadió un llamado a la fe y la esperanza en este difícil momento: "Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos".

Un pedido de esperanza y acompañamiento

El post de Ginocchio se difundió minutos antes de que la familia de Thiago, a través de su hermana Camila Deniz, convocara a una cadena de oración. La iniciativa invitó a los seguidores del ex Gran Hermano a encender una vela y rezar por su pronta recuperación.

El mensaje de Marcos cierra con una frase que resonó en la comunidad: "Tiene a toda una familia, amigos y, sobre todo, a sus dos hermosas hijas que lo esperan".

El ganador del reality no fue el único en manifestar su preocupación. Otros participantes como Daniela Celis, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Nacho Castañares también pidieron a sus seguidores que acompañen a la familia de su amigo en este momento de incertidumbre.