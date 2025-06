María Eugenia Ritó volvió a captar la atención mediática tras hacer una sorpresiva revelación sobre el presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, la ex vedette aseguró que estaría dispuesta a mantener una relación con el mandatario, aunque bajo una condición concreta: a cambio de dinero.

La declaración se dio en el programa Se terminó la joda, emitido por Splendid AM 990, donde Ritó fue consultada sobre los vínculos que Milei habría tenido con mujeres del ambiente artístico. Al ser interrogada sobre si ella aceptaría tener una relación con el jefe de Estado, respondió sin rodeos: “Si me daría algo de plata o algo de lo que tiene él, seguro sí. Por plata, sí.”

Sobre la figura del presidente, Ritó sostuvo: “Es un personaje, sabe mucho y es un economista muy importante. Ojalá saque adelante nuestro país”, aunque también lo tildó de “cholulo” por su exposición mediática: “Lo que pasa es que a él le gustan las cámaras. Pero parece que está de moda.”

Durante la entrevista, María Eugenia Ritó también habló de su vida personal. Aseguró que atraviesa un momento de libertad total tras un matrimonio de 12 años con Marcelo Salinas: “Ahora hago lo que quiero de mi vida. Estuve muy enamorada, pero ya está. Después salí con chicos, me puse de novia.”

Además, afirmó abiertamente su orientación sexual: “Yo soy bisexual, me gusta todo. Salgo con chicos o chicas cuando tengo ganas.”

En cuanto a su relación con su exmarido, explicó que lo único que los vincula actualmente son cuestiones legales: “Me divorcié y ya hice la división de bienes, pero no cobré nada porque todavía no se vendió el departamento. Me las tengo que ingeniar para trabajar.”

Para sostenerse económicamente, Ritó apostó por generar ingresos a través de contenido erótico en redes sociales, aunque se diferenció de plataformas como OnlyFans o Divas Play: “Lo hago por mi cuenta y cobro en dólares, por supuesto.”