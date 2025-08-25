Después de pasar dos meses internada en el Hospital Alemán, la periodista María Julia Oliván fue externada este fin de semana y ya se encuentra en su hogar. Aunque celebró el regreso, la conductora aclaró que continuará con internación domiciliaria debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió en su cuerpo. “El médico me dijo que el alta definitiva recién llegará en dos años”, contó con resignación.

El accidente ocurrió en las instalaciones de Border Periodismo, cuando Oliván intentó encender una estufa a etanol. Según relató, colocó más cantidad de combustible de la indicada y, al prenderla, una llamarada la alcanzó. En ese momento, su compañera Valentina Bonadeo, que estaba presente, le advirtió que se quitara la ropa. “Me salvó la vida porque me dijo eso y yo lo hice, tenía todo prendido fuego. De ahí corrí al baño del primer piso para meterme bajo la ducha fría”, recordó.

En diálogo con Puro Show (El Trece) Oliván aseguró que el episodio le permitió reflexionar sobre su vida y sus vínculos: “Los que se borraron en ese momento, están fuera de mi vida. Después vinieron amigos de la secundaria, vecinos y colegas”. Y cerró con una confesión conmovedora: “Nunca tuve miedo a la muerte, pero sí al dolor. Es horrible el sufrimiento”.