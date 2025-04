Amalia “Yuyito” González confirmó este lunes su separación del presidente Javier Milei, en una noticia que sorprendió al público y generó revuelo en los medios. El anuncio contrastó con las declaraciones que había realizado al iniciar su nuevo programa de televisión, donde aseguraba que ambos se encontraban “muy felices”.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre la existencia de una supuesta “tercera en discordia”. La periodista Marcela Tauro, en el programa Intrusos, deslizó que Milei estaría intercambiando “mensajes con una señorita”. Sin embargo, Yuyito fue clara al negar cualquier implicancia de una tercera persona en el fin de la relación.

Pese a su negativa, una frase lanzada al aire por Nancy Pazos en su programa de radio encendió aún más la polémica. “Brey se está preparando”, dijo al pasar, lo que rápidamente fue interpretado como una alusión a la periodista Mariana Brey.

Descargo

Ante la creciente especulación, Brey decidió ponerle fin a los rumores. En diálogo con un cronista del programa de América, fue categórica: “Mi relación con el presidente es netamente periodística y nunca le pregunté cosas de su vida personal”, afirmó.

Consultada sobre los rumores de una supuesta relación sentimental con Milei, respondió con firmeza: “Me parece absurda la pregunta, me parece insólito todo tipo de comentario que esté referido y quiero ser muy seria en esto”.

Además, la periodista criticó con dureza el enfoque que algunos medios y colegas dieron al tema: “Yo creo que esto es una forma de ser abusivo y violento... No se puede naturalizar algo así ni preguntar”. En ese mismo sentido, apuntó contra ciertos discursos que calificó de machistas: “Estos comentarios que en gran porcentaje de las veces vienen de mujeres parecen graciosos, pero no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece”.

Por el momento, ni desde el entorno presidencial ni desde la vocería oficial hubo declaraciones sobre el tema. Mientras tanto, la separación entre González y Milei sigue alimentando las agendas del espectáculo y la política por igual.