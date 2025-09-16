La noticia sacudió al mundo del espectáculo: Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, confirmó que está embarazada y que el padre es su pareja, el exgobernador tucumano José Alperovich, actualmente condenado a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual.

La revelación se conoció a través de Gastón Trezeguet, quien compartió la confidencia de la ex GH, y posteriormente fue difundida por Laura Ubfal en su portal. “Estoy esperando un bebé de José”, le dijo Mirra. La periodista, además, publicó una fotografía de la pareja en el departamento de Puerto Madero donde Alperovich cumple su condena bajo arresto domiciliario.

Lejos de la separación que había anunciado meses atrás, Mirra aclaró: “Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

El embarazo, según informó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), habría sido producto de un tratamiento de inseminación artificial en una reconocida clínica de fertilidad. “Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”, explicó la periodista.

La noticia vuelve a poner en escena la figura de Mirra, quien desde su recordado paso por Gran Hermano se mantuvo lejos de la exposición pública, aunque cada aparición suya genera repercusión. En esta ocasión, la confirmación de su embarazo no solo mezcla espectáculo y farándula, sino que también conecta con la política y la justicia, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la agenda mediática.