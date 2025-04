Marianela Mirra y Jorge Alperovich: un vínculo que tiene más de 20 años

El anuncio de Marianela Mirra sobre su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, generó un gran revuelo. A través de sus redes sociales, la exganadora de Gran Hermano 2007 confirmó que es pareja del político y que lo visita en la cárcel. Sin embargo, en las últimas horas, la tucumana explicó los motivos detrás de su sorpresivo posteo.

Según reveló Yanina Latorre en S.Q.P., el programa que conduce en América TV, Mirra se comunicó con ella vía WhatsApp para aclarar varios puntos. En el mensaje, aseguró que la familia de Alperovich le pidió que hiciera pública la relación: “Ella dice que es pareja de Alperovich hace casi 20 años”, afirmó Latorre.

Sobre la presunta extorsión de Jorge Rial al abogado del exgobernador, la panelista leyó el mensaje que Mirra le envió: “Ellos siempre supieron que yo era la pareja –habla de la familia de Alperovich–, solo me pidieron ahora que blanquee. Yo no lo pensé: fui y blanqueé en Instagram, porque José me lo pidió”.

Además, la ex Gran Hermano aseguró que nunca tuvo contacto con la esposa ni con los hijos de Alperovich, pero que, a raíz de la supuesta extorsión, comenzó a acercarse. Respecto a la eliminación de los posteos en los que mostraba cartas y fotos junto al político, explicó que lo hizo para evitar burlas hacia él.

En su mensaje, Mirra también se refirió a la relación del exgobernador con su esposa y su familia: “Me dice que de la señora está separado hace mucho, pero que los políticos son de sostener a la mujer y a los hijos para que los voten. La mujer siempre supo que existía, los hijos también. Que no había ni mal ni buen vínculo, que no había”, detalló Latorre.

Por último, Mirra desmintió las versiones sobre una posible boda o un cambio de residencia: “Dice que no se va a casar con José, que no tiene pensado irse a vivir fuera del país ni cambiar de abogado, como dijeron en otros programas”.

Con estas declaraciones, la tucumana dejó en claro su postura y los motivos que la llevaron a oficializar su relación con Alperovich en medio del escándalo.