Mario Pergolini prepara su regreso a la TV y... ¿quiere a Marcelo Tinelli como su primer invitado?

Mario Pergolini está listo para volver a la televisión y su regreso ya genera altas expectativas. El conductor y empresario, referente de la radio y creador de Vorterix, debutará el próximo 14 de julio por la pantalla de Canal 13, luego de casi dos décadas fuera del medio que lo consagró.

Y como si el regreso no fuera suficiente noticia, la producción apuesta fuerte para el primer programa: quieren como invitado a Marcelo Tinelli, figura clave de la TV argentina y durante años, su supuesto enemigo mediático. La información fue confirmada por la periodista Marina Calabró en Lape Club Social, donde aseguró: “Me confirmaron que ya fue invitado, pero todavía no terminaron de coordinar. Es decir, no está cerrado, pero Mario lo quiere sí o sí para el primer programa o al menos, para alguno de los primeros”.

El nombre de Tinelli sorprendió a muchos, teniendo en cuenta el histórico contrapunto que ambos protagonizaron en los años 90. Según recordó Pergolini en una entrevista con Fer Dente, el origen de su enfrentamiento se remonta a aquellos años: “En los 90 yo tenía 27 o 28 años y era más bardero. Él era el rey de los domingos con Ritmo de la Noche y yo empecé a romperle las bolas poniendo un programa a las doce de la noche. Ahí nació esa rivalidad”.

Con el tiempo, el vínculo se fue desdibujando, aunque la rivalidad quedó instalada en el imaginario popular. “Uno puede mantener siempre lo picante con él porque quedó como un chiste que nunca se aclara. Nosotros hemos tenido hijos en el mismo colegio. En ese momento parecía que, públicamente, estábamos peleados pero no era así”, aclaró.

Por ahora, las negociaciones siguen en marcha. Según trascendió, el pastor y conductor Dante Gebel —con buena relación con ambos— estaría mediando para lograr el encuentro televisivo. “Ojalá que Marce se anime”, deslizó Calabró.

Si todo sale según lo planeado, el reencuentro de Pergolini y Tinelli en vivo podría convertirse en uno de los momentos televisivos más esperados del año.